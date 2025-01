Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 12. Januar

Für Tennisstar Alexander Zverev beginnt der nächste Anlauf auf den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open in Melbourne trifft der 27-Jährige, der beim ersten Major des Jahres an Nummer zwei gesetzt ist, in seinem Erstrundenduell auf den Franzosen Lucas Pouille. Das Match ist als zweites Spiel in der Nightsession angesetzt und wird nicht vor 11.00 Uhr MEZ beginnen.

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart ist zum Abschluss des 16. Spieltags der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg zu Gast und muss punkten, um nicht den Anschluss an die Europapokalplätze zu verlieren. Angepfiffen wird die Partie um 17.30 Uhr. Zuvor hat RB Leipzig ab 15.30 Uhr Werder Bremen zu Gast.

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof stehen am Rennsteig zwei Staffelrennen an. Zunächst wird eine Single-Mixed-Staffel ausgetragen (12.20 Uhr), danach folgt ein reguläres Mixed (14.30). Für das deutsche Team geht es darum, nach durchwachsenen Tagen für einen starken Abschluss zu sorgen.