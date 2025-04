Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. April

FUSSBALL: Frankfurt will Champions-League-Platz festigen

FORMEL 1: Verstappen weiter auf der Jagd

RADSPORT: Pogacar peilt nächsten Karriere-Meilenstein an

HANDBALL: Kiel und Melsungen kämpfen um DHB-Pokal

FUSSBALL: Zwischen seinen Viertelfinals in der Europa League will Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt seine Chancen auf einen Champions-League-Platz in der kommenden Saison verbessern. Durch einen Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim können Hugo Ekitiké und Co. zum Abschluss des 29. Spieltages ab 17.30 Uhr ihre Tabellenposition im Spitzenquartett festigen. Im ersten Duell des Tages kämpfen Vizemeister VfB Stuttgart und Werder Bremen ab 15.30 Uhr um den Anschluss zu den Europacup-Rängen.

FORMEL 1: In der Formel-1-WM macht die Königsklasse in Bahrain Station. Der niederländische Titelverteidiger Max Verstappen will in seinem Red Bull nach seinem Erfolg in Japan die Aufholjagd auf seine McLaren-Mercedes-Rivalen Lando Norris und Oscar Piastri fortsetzen. Das Rennen beginnt um 17.00 Uhr.

RADSPORT: Straßen-Weltmeister Tadej Pogacar will beim Klassiker Paris-Roubaix das nächste Kapitel seiner beeindruckenden Laufbahn schreiben. Bei seinem ersten Start in der "Hölle des Nordens" hofft der slowenische Superstar auf seinen nächsten Erfolg bei einem der fünf Monumente des Radsports, von denen Pogacar schon drei mindestens einmal gewinnen konnte. Als sein größter Kontrahent gilt der Niederländer Mathieu van der Poel.

HANDBALL: Wer holt sich den DHB-Pokal? In der Kölner Lanxess Arena wird im Finale des Final Four ab 15.35 Uhr der neue Champion ermittelt, der THW Kiel trifft auf die MT Melsungen. Für Rekordsieger Kiel geht es um den 13. Triumph, Melsungen strebt den Premierentitel an.