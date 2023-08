Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. August

Anzeige

Makkabi Berlin tritt als erster jüdischer Verein in der Hauptrunde des DFB-Pokals an und empfängt ab 15.30 Uhr im Mommsenstadion Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt ist zeitgleich beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig gefordert, der SC Freiburg spielt beim Oberligisten SV Oberachern. Union Berlin ist um 18.00 Uhr beim FC-Astoria Walldorf aus der Regionalliga Südwest zu Gast.

Nach dem nur knapp verpassten Podest im Vorjahr fährt Liane Lippert bei der Rad-WM im Straßenrennen erneut um eine Medaille. 154,1 km von Loch Lomond nach Glasgow muss das Feld um die deutsche Meisterin bewältigen, auch Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermaier sind am Start. Lippert hatte 2022 in Wollongong den vierten Platz belegt.

Ilkay Gündogan, frisch gebackener Fußballer des Jahres in Deutschland, gibt sein Pflichtspieldebüt beim FC Barcelona. Ab 21.30 Uhr tritt der deutsche Nationalspieler mit dem spanischen Meister beim FC Getafe an, Gündogan feiert nach dem Wechsel von Manchester City zu den Katalanen seine Premiere in LaLiga. Mit den Citizens hatte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison das Triple geholt.