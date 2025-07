Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. Juli

FUSSBALL: PSG im Finale der Klub-WM gegen Chelsea

TENNIS: Wimbledon-Finale als nächstes Spektakel?

RADSPORT: Neunte Tour-Etappe eine neue Chance für Sprinter

FUSSBALL: Paris Saint-Germain kann seine Traumsaison mit dem Triumph bei der Klub-WM krönen. Der Champions-League-Sieger trifft ab 21.00 Uhr im MetLife Stadium von New Jersey auf den FC Chelsea – ein Finale mit Show-Faktor: Robbie Williams tritt auf, Donald Trump hat sich angekündigt. Sportlich gilt Triple-Sieger Paris nach Gala-Auftritten unter anderem gegen Real Madrid und Inter Mailand als klarer Favorit gegen den Conference-League-Champion.

TENNIS: Im Endspiel von Wimbledon treffen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nur fünf Wochen nach ihrem epischen French-Open-Finale im nächsten Showdown aufeinander. Der spanische Titelverteidiger will an der Church Road seinen dritten Triumph in Serie perfekt machen. Der Weltranglistenerste Sinner, in London erstmals im Endspiel, sinnt auf Revanche für die bittere Pleite von Paris.

RADSPORT: Die neunte Etappe der 112. Tour de France ist ein Fall für die Sprinter. Das 174,1 Kilometer lange Teilstück von Chinon nach Châteauroux ist eine Hommage an Mark Cavendish, den Rekord-Etappensieger in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt. Dreimal gewann der Brite auf der Zielgeraden der Avenue de La Châtre, die nun seinen Namen trägt. Ausreißer dürften trotz 1400 Höhenmetern keine Chance haben.