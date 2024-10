Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 13. Oktober

Englands Fußball-Nationalmannschaft sinnt am Sonntag in der Nations League auf Wiedergutmachung. Drei Tage nach ihrer ersten Vorrundenniederlage mit 1:2 in Wembley gegen Ex-Europameister Griechenland kehrt bei den Three Lions in der Begegnung mit Gastgeber Finnland möglicherweise Torjäger Harry Kane vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach seiner Spielpause in die Mannschaft zurück.

Die deutschen Basketball-Schwergewichte sind am Sonntag im Pokal-Achtelfinale in fremden Hallen gefordert. Cupverteidiger und Meister Bayern München muss beim früheren Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn antreten, Vize Alba Berlin gastiert bei den Hakro Merlins Crailsheim, und Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz spielt bei den MLP Academics Heidelberg.

In der Finalserie der US-Profiliga WNBA stehen die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally mit New York Liberty unter Druck. Beim viermaligen Titelgewinner Minnesota Lynx kann Vorjahresfinalist New York nach seiner Auftaktniederlage in eigener Halle im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie nur durch einen Sieg den ersten Matchball der Gastgeber verhindern.