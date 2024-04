Anzeige

Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 14. April

FUSSBALL: Leverkusen will die Meisterkrönung

FUSSBALL: St. Pauli und HSV im Aufstiegskampf

HANDBALL: Magdeburg und Melsungen kämpfen um DHB-Pokal

FUSSBALL: Die "Verfolger" Bayern München und VfB Stuttgart waren so nett und stolperten am Samstag nicht, und so kann Bayer Leverkusen sich nun selbst krönen: Um 17.30 Uhr schließt die Werkself den 29. Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen ab, mit einem Sieg wäre der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt - und der ewig traurige Titel "Vizekusen" abgelegt.

FUSSBALL: In der 2. Bundesliga sind die beiden Hamburger Klubs im Aufstiegsrennen gefordert. Der FC St. Pauli muss ein Heimspiel gegen die SV Elversberg gewinnen, um Holstein Kiel nach einer Nacht wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Der HSV braucht bei vier Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf einen Sieg beim 1. FC Magdeburg um den früheren Hamburger Trainer Christian Titz, um Anschluss an den Relegationsplatz zu halten. Die gewohnte Brisanz verspricht das Niedersachsenderby Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. Alle Spiele werden um 13.30 Uhr angepfiffen.

HANDBALL: Der Champions-League-Sieger will den nächsten Anlauf im DHB-Pokal nutzen: Bereits zum dritten Mal in Folge steht der SC Magdeburg im Finale, in den vergangenen beiden Jahren verlor das Team aber jeweils das Endspiel. Am Sonntag geht es nun um 15.35 Uhr gegen die MT Melsungen.