Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 14. September

BASKETBALL: Deutsche Weltmeister wollen auch EM-Gold

LEICHTATHLETIK: Hoffnung auf erste WM-Medaille durch Mihambo

FUSSBALL: Duell der sieglosen Traditionsklubs in Gladbach

BASKETBALL: Die deutschen Basketball-Weltmeister können in der lettischen Hauptstadt Riga im EM-Finale erstmals das Double perfekt machen. Bei ihrem dritten Auftritt in einem EM-Endspiel trifft die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder 32 Jahre nach ihrem bislang einzigen Erfolg bei kontinentalen Titelkämpfen um 20.00 Uhr auf die Türkei.

LEICHTATHLETIK: Weitspringerin Malaika Mihambo könnte bei der Leichtathletik-WM in Tokio die erste Medaille für das deutsche Team holen. An der Stätte ihres Olympiasiegs von 2021 geht die 31-Jährige am Nachmittag deutscher Zeit mit berechtigten Hoffnungen auf ihren dritten WM-Titel nach 2019 und 2022 an den Start. Das internationale Highlight des Tages ist parallel zum Frauen-Weitsprung die Suche nach den schnellsten Menschen der Welt in den 100-m-Finals von Frauen und Männern binnen weniger Minuten.

FUSSBALL: In der Fußball-Bundesliga klingt der dritte Spieltag aus. Dabei steht ab 17.30 Uhr das Duell der noch sieglosen Traditionsklubs Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen im Blickpunkt. Die erste Begegnung des Tages bestreiten ab 15.30 Uhr der FC St. Pauli und der FC Augsburg.