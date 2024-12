Die Sport-Höhepunkte am Sonntag 15. Dezember

FUSSBALL: Duell der Bayern-Jäger in Leipzig

ALLGEMEIN: "Sportler des Jahres"-Gala in Baden-Baden

BIATHLON: Preuß hofft auf Podest-Triple

FUSSBALL: Sechs Europacup-Teilnehmer sind am Sonntag zum Abschluss des 14. Spieltages in der Fußball-Bundesliga im Einsatz. Im Blickpunkt steht dabei das Duell im Abendspiel zwischen den international frustrierten Verfolgern RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Im ersten Spiel des Tages stehen sich der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart gegenüber, anschließend empfängt Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim.

ALLGEMEIN: Bei der Gala zur Wahl der Sportler des Jahres leben am 3. Advent noch einmal Erinnerungen an glanzvolle Momente vor allem bei den Olympischen Spielen auf. In allen drei Kategorien gehören mehrere Goldmedaillen-Gewinner von Paris zu den Favoriten, allerdings sind bei der Abstimmung unter den deutschen Sportjournalisten auch Erfolge für Kandidaten ohne olympischen Flair wie für die Fußball-Überflieger von Bayer Leverkusen denkbar.

BIATHLON: Die deutsche Spitzenathletin Franziska Preuß will beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen am Sonntag ihr bereits ausgesprochen erfolgreiches Wochenende krönen. Nach ihrem Sprintsieg und Rang drei in der Verfolgung peilt die Weltcup-Spitzenreiterin in der 4x6-km-Staffel ihren dritten Podestplatz in Tirol binnen 48 Stunden an.