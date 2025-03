Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. März

FUSSBALL: Leverkusen und Stuttgart im Krisenduell

BIATHLON: Letzte Mixed-Wettbewerbe der Saison

FUSSBALL: Drei Pflichtspielniederlagen in Folge - solche Negativserien kennt Meister Bayer Leverkusen nach den jüngsten Erfolgen eigentlich nicht mehr. Beim VfB Stuttgart soll daher in der Fußball-Bundesliga nun wieder die Trendumkehr folgen, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt allerdings bereits acht Punkte. Aber auch für die Schwaben steht viel auf dem Spiel, der Vizemeister droht den Anschluss an das internationale Geschäft zu verlieren. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

BIATHLON: Beim vorletzten Weltcup in Pokljuka/Slowenien stehen die letzten Mixed-Wettbewerbe der Saison auf dem Plan. Zuerst geht es für Franziska Preuß und Co. im Single-Mixed in die Loipe (12.05), anschließend folgt noch ein Rennen in der Mixed Staffel (14.50).