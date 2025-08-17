Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 17. August

FUSSBALL: Wagner gibt Pflichtspieldebüt auf der FCA-Bank

HOCKEY: DHB-Frauen greifen nach EM-Titel

FUSSBALL: Sandro Wagner gibt im DFB-Pokal sein mit Spannung erwartetes Pflichtspieldebüt auf der Bank des FC Augsburg. Die Fuggerstädter müssen in der 1. Runde um 18.00 Uhr beim Regionalligisten Hallescher FC ran. Zuvor ist bereits Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt um 13.00 Uhr beim Oberligisten FV Engers gefordert. Borussia Mönchengladbach will um 15.30 Uhr die Pflichtaufgabe gegen Atlas Delmenhorst lösen, das Spiel findet in Oldenburg statt.

HOCKEY: Die deutschen Hockey-Frauen gehen als klarer Außenseiter ins EM-Finale gegen die scheinbar übermächtige Niederlande. Oranje hat mit Olympia-, WM- und EM-Gold die drei größten Titel inne, in der Vorrunde unterlag die DHB-Auswahl von Janneke Schopman den Niederländerinnen dazu mit 1:5. Um 17.00 Uhr geht es in Mönchengladbach um den (Heim-)Titel.