Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. Februar

Titelverteidiger Bayern München ist am Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum gefordert. Im Sonntagspiel steht der Rekordmeister im Kampf um den Anschluss zum Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach zwei Pflichtspielniederlagen nacheinander unter enormem Druck.

Die Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto klingt am Sonntag mit den Massenstartrennen aus. Die deutschen Winter-Zweikämpfer um Franziska Preuß und Benedikt Doll sind in beiden Wettbewerben lediglich Außenseiter. Als Favoriten gelten im Frauen-Rennen über 12,5 km die derzeit dominierenden Französinnen sowie danach bei den Männern vor allem der überragende Norweger Johannes Thingnes Bö.

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock kämpft am Schlusstag der Schwimm-WM in Doha um seine letzte Chance auf eine Medaille. Im Finale über 1500 m Freistil bietet sich dem 26-Jährigen, der in Katar schon seine beiden Freiwasser-Titel verloren und das Beckenfinale über 800 m verpasst hatte, zugleich eine weitere Möglichkeit zur vorzeitigen Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris.