Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 2. März

FUSSBALL: Freiburg will Siegesserie ausbauen

SKI ALPIN: Aicher nach Abfahrts-Coup im Blickpunkt

SKI NORDISCH: Armbruster hofft auf WM-Medaille

FUSSBALL: Der SC Freiburg kann in der Fußball-Bundesliga nach zuletzt vier Siegen nacheinander seinen Champions-League-Platz festigen. Entsprechend streben die Breisgauer im Gastspiel beim FC Augsburg ab 17.30 Uhr einen Ausbau ihrer Erfolgsserie an. Zuvor treffen im unteren Tabellendrittel zum Abschluss des 23. Spieltages ab 15.30 Uhr Union Berlin und Schlusslicht Holstein Kiel aufeinander.

SKI ALPIN: Im alpinen Ski-Weltcup steht Emma Aicher beim Super-G in Kvitfjell im Blickpunkt. Nach ihrem ersten Weltcup-Sieg am Samstag in der Abfahrt kann die 21-Jährige aus Mahlstetten in Norwegen auf ihre dritte Podiumsplatzierung im dritten Rennen nacheinander hoffen. Das Rennen beginnt um 10.30 Uhr.

SKI NORDISCH: In den drei Entscheidungen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim rechnet sich das deutsche Team lediglich eine realistische Medaillenchance aus. In der Nordischen Kombination geht Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Nathalie Armbruster als Mitfavoritin in den Wettkampf. Im Skiathlon der Frauen und im Springen der Männer von der Normalschanze dagegen gelten die Aktiven des Deutschen Skiverbandes nicht als erste Anwärter auf die Podestplätze.