Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 20. August

Die Finaldebütanten England und Spanien greifen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland nach dem ersten Stern. Insbesondere im Mutterland des Fußballs steigt vor dem Showdown der Puls, die britische Regierung rief bereits zu einer ausnahmsweise früheren Öffnung der Pubs am Sonntag auf, um den jetzt schon größten Triumph der Lionesses gebührend feiern zu können. Auf der Gegenseite grenzt die Finalteilnahme beinahe an ein Wunder, nachdem Nationalcoach Jorge Vilda sich noch im Herbst einer spektakulären Revolte von 15 Spielerinnen gegenüber sah. Die Entscheidung in Sydney fällt ab 12.00 Uhr.

In der Fußball-Bundesliga will Union Berlin mit aufgerüstetem Kader die Platzhirsche angreifen. Die Eisernen konnten sich kurz vor Saisonbeginn namhaft verstärken, Nationalspieler Robin Gosens und Ex-Nationalstürmer Kevin Volland stießen zum erstmaligen Champions-League-Teilnehmer. Gegner Mainz 05 kommt jedoch in guter Frühform an die Alte Försterei, in der Vorbereitung behielt das Team von Trainer Bo Svensson eine weiße Weste. Anstoß in Köpenick ist um 15.30 Uhr.

Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder schwitzen in der Wüste von Abu Dhabi, um sich für die WM fit zu machen. Fünf Tage vor dem Auftakt gegen Gastgeber Japan in Okinawa wartet im Kracher mit den USA so etwas wie der ultimative Prüfstein für die Deutschen. Die Standortbestimmung für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert startet mit dem Anwurf um 18.00 Uhr.