Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 21. April

Champions-League-Halbfinalist Borussia Dortmund empfängt im Top-Duell des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga Meister Bayer Leverkusen. Sportliche Relevanz bietet das Duell eigentlich nicht mehr, denn dem BVB reicht aller Voraussicht nach auch der fünfte Platz für eine erneute Qualifikation für die Königsklasse und Leverkusen steht bereits als Champion fest. Die Werkself will die Saison nach Aussage von Trainer Xabi Alonso aber ungeschlagen beenden. Auf die Fans wartet deshalb dennoch ein Duell auf wahrscheinlich fußballerisch höchstem Niveau. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Weltmeister und Dauersieger Max Verstappen hatte am Samstagmorgen bereits den Sprint in China für sich entschieden und kurze Zeit später im Qualifying die Bestzeit nachgelegt. Der erste Sieg des Niederländers in China scheint nur eine Formsache zu sein. Hinter dem 26-Jährigen geht Teamkollege Sergio Perez ins Rennen, Nico Hülkenberg startet von Rang neun. Rekordweltmeister Lewis Hamilton beginnt nach einem Fehler in Q1 nur von Position 18. Um 9.00 Uhr deutscher Zeit werden die Ampeln auf grün geschaltet.

Jan-Lennard Struff aus Warstein will beim ATP-Turnier in München im vierten Karriere-Finale seinen ersten Titel einfahren. Im Endspiel trifft der 33-Jährige ab 13.30 Uhr auf den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz. Das Finale 2021 hatte Struff gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili verloren.

Der Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven fordert die Eisbären Berlin im dritten Spiel der Best-of-seven-Serie im Finale um die deutsche Eishockey-Krone. Nach zwei Heimsiegen zum Auftakt ist die Serie ausgeglichen. Auf dem Weg zum ersten DEL-Titel der Vereinsgeschichte wollen Ross Mauermann und Co. erneut vorlegen. Los gehts um 15.30 Uhr.