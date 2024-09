Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 22. September

Anzeige

Nach den erfolgreichen Auftritten in der Champions League wollen Doublegewinner Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nachlegen. Im Bundesliga-Alltag treffen die Leverkusener um Trainer Xabi Alonso in der eigenen Arena um 15.30 Uhr auf den VfL Wolfsburg. Im Topspiel des Tages muss der BVB um 17.30 Uhr beim Vizemeister VfB Stuttgart ran, die Schwaben hatten unter der Wochen unglücklich bei Real Madrid verloren. Zum Abschluss des Spieltags kommt es am Abend zum Duell zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig.

In Singapur sind sich die beiden WM-Rivalen ganz nah. McLaren-Pilot Lando Norris startet das Nachtrennen der Formel 1 von der Pole Position, gleich daneben beginnt Weltmeister Max Verstappen im Red Bull - Norris muss dringend Punkte gutmachen, um im weiteren Saisonverlauf noch eine Chance auf den Titel zu haben. Los geht es um 14.00 Uhr deutscher Zeit.

Nach der Premiere der Männer im Vorjahr treten nun die Frauen zur Ironman-WM erstmals auf dem anspruchsvollen Kurs über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in Nizza an. Im Blickpunkt: Ex-Weltmeisterin Anne Haug und die Vorjahresdritte Laura Philipp. Die beiden deutschen Triathletinnen rechnen sich in Nizza etwas aus, zumal Vorjahressiegerin Lucy Charles-Barclay verletzt fehlt. Start ist um 7.15 Uhr.