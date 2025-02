Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 23. Februar

FUSSBALL: Mit oder ohne Kane? Bayern im Top-Spiel gegen Frankfurt gefordert

BIATHLON: WM-Finale mit Massenstarts in Lenzerheide

FUSSBALL: Rheinderby im Aufstiegskampf der 2. Liga

FUSSBALL: Ist er fit oder nicht? Die Frage zielt natürlich auf Top-Stürmer Harry Kane ab, der bei Rekordmeister Bayern München unersetzbar ist. Sein Einsatz im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag ab 17.30 Uhr steht auf der Kippe und wäre für den Rekordmeister ein herber Rückschlag. Im Hinspiel gab es ein spektakuläres 3:3. Ein erneutes Remis gegen den aktuell Tabellendritten würden Vincent Kompany und Co. gerne vermeiden, um die Spannung im Titelrennen möglichst gering zu halten.

BIATHLON: Die Weltmeisterschaft in Lenzerheide geht am Sonntag mit den beiden Massenstartrennen zu Ende. Bei den Frauen, wo der Startschuss um 13.45 Uhr fällt, geht Franziska Preuß als eine der Top-Favoritinnen in die Loipe. Sie möchte ihre vierte Medaille bei diesen Titelkämpfen gewinnen. Die Männer starten um 16.05 Uhr mit Philipp Nawrath und Philipp Horn, die als Außenseiter ins Rennen gehen. Dort liegt der Fokus einmal mehr auf Johannes Thingnes Bö, der sein letztes WM-Rennen absolvieren wird.

FUSSBALL: Der Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt der 1. FC Köln den Rivalen Fortuna Düsseldorf zum Derby. Gewinnt das Team von Gerhard Struber, setzte es sich wieder an die Tabellenspitze, verliert es, zieht die Fortuna vorbei. In dem ohnehin brisanten Duell steht also viel auf dem Spiel. Die Form der letzten Pflichtspiele spricht eher für die Düsseldorfer, die in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen sind.