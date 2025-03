Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 23. März

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Angstgegner Italien kann die Auswahl von Julian Nagelsmann am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) bereits mit einem Unentschieden im Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund das nächste Heimturnier klarmachen. Das Final Four der Nations League käme im Juni nach Stuttgart und München - mit einem Halbfinale gegen Dänemark oder Portugal (Hinspiel 1:0) und einem möglichen Finale gegen Spanien, das aber zuerst gegen die Niederlande (2:2) bestehen muss. Außerdem will Frankreich ein 0:2 gegen Kroatien wettmachen (alle Sonntag, 20.45 Uhr).

Am Sonntag (13.15 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für Biathletin Franziska Preuß darum, sich beim Weltcup-Finale am Holmenkollen für ihre starke Saison zu belohnen. Der Traum von der großen Kristallkugel für den Gesamtweltcup kann wahr werden: Dafür muss die 31-Jährige am Sonntag ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot beim 12,5-km-Massenstart in Oslo in Schach halten. Den Saisonabschluss machen die Männer über 15 Kilometer (15.45 Uhr).

In China hat Lewis Hamilton seinen ersten Ferrari-Sieg gefeiert. Im Sprint war der Rekordweltmeister der Schnellste, wenig später im Qualifying gelang ihm aber nur noch die fünftbeste Zeit. Am Sonntagmorgen (8.00 Uhr/Sky und RTL) wird Oscar Piastri erstmals von ganz vorne in einen Grand Prix starten, hinter ihm gehen George Russell im Mercedes und Piastris McLaren-Teamkollege Lando Norris ins Rennen.