Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 24. August

FUSSBALL: 1. FC Köln und HSV vor dem Bundesliga-Comeback

TENNIS: Topstars starten in die US Open

FUSSBALL: Die Zeiten der Zweitklassigkeit sind vorerst vorbei, endlich dürfen die Traditionsvereine Hamburger SV und der 1. FC Köln wieder in der Bundesliga um Punkte spielen. Der Sonntag steht dabei ganz im Zeichen der Aufsteiger, die jedoch beide in der Fremde in ihr Comeback starten: Zum Auftakt tritt der FC zunächst beim FSV Mainz an (15.30 Uhr/DAZN), im Abendspiel misst sich dann der HSV gegen Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr/DAZN).

TENNIS: In New York steht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vor der Tür. Mit der Nummer eins und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka darf sich das Publikum gleich zu Beginn des Events auf einen absoluten Topstar freuen, von den insgesamt sechs deutschen Startern ist jedoch noch niemand gefordert. Im Hauptfeld der Männer stehen neben dem Weltranglistendritten Alexander Zverev auch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier, bei den Frauen treten Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund an.