Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 24. November

FORMEL 1: Verstappen greift nach der Krone

FUSSBALL: Bundesliga-Aufsteiger im Einsatz

HANDBALL: Generalprobe für DHB-Frauen

FORMEL 1: Erster Matchball für den Weltmeister: Max Verstappen greift erneut nach der Formel-1-Krone und hat beim Großen Preis von Las Vegas gute Aussichten. Der Niederländer steht im Red Bull vor seinem letzten verbliebenen Rivalen Lando Norris. Der McLaren-Pilot muss mindestens drei WM-Punkte auf Verstappen gutmachen, um dessen vierten Titel in Serie verhindern zu können.

FUSSBALL: Der Sonntag in der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen der Aufsteiger. Ab 15.30 Uhr tritt Holstein Kiel gegen den FSV Mainz 05 an, ab 17.30 Uhr spielt der FC St. Pauli bei Borussia Mönchengladbach. Beide stecken nach zehn Spielen im Tabellenkeller fest und brauch dringend Punkte.

HANDBALL: Deutschlands Handballerinnen gehen mit klaren Zielvorgaben in ihre EM-Generalprobe gegen Außenseiter Österreich. Es gehe darum, sich Rückenwind für das Turnier zu holen, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch mit Blick auf das Duell um 15.15 Uhr in Innsbruck. Am Freitag spielt das DHB-Team an gleicher Stell zum EM-Auftakt gegen die Ukraine.