Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 25. Februar

Vizemeister Borussia Dortmund will zum Ausklang des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga weiter Kurs auf die Champions League halten. Im Duell mit der TSG Hoffenheim ab 17.30 Uhr können die Westfalen ihre gute Ausgangsposition festigen. Eintracht Frankfurt strebt gegen den VfL Wolfsburg um 15.30 Uhr Wiedergutmachung für das Europa-League-Aus an, während der FC Augsburg ab 19.30 Uhr im Kampf um den Klassenerhalt gegen den SC Freiburg gefordert ist.

Zum Abschluss der 23. Runde in der 2. Fußball-Bundesliga gibt Trainer Steffen Baumgart beim strauchelnden Aufstiegsanwärter Hamburger SV sein Debüt. Für die Norddeutschen ist dabei ein Erfolg gegen die SV Elversberg Pflicht. In weiteren Begegnungen treffen ebenfalls um 13.30 Uhr Hamburgs Aufstiegsrivale SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg im fränkischen Derby sowie Fortuna Düsseldorf und Abstiegskandidat Hansa Rostock aufeinander.

Basketball-Weltmeister Deutschland ist am Sonntag erneut in der EM-Qualifikation gefordert. Drei Tage nach dem Auftakterfolg gegen Montenegro muss das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ohne seine Topstars in Botewgrad bei Gastgeber Bulgarien antreten.