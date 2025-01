Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 26. Januar

TENNIS: Zverevs dritte Chance auf Grand-Slam-Titel

FUSSBALL: Frankfurt will Spitzenplatz festigen

BIATHLON: Letzte WM-Formtests in Antholz

Tennis: Der Weltranglistenzweite Alexander Zverev greift bei den Australian Open im Finale nach seinem ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nach seinen Endspielniederlagen bei den US Open 2020 und den French Open im Vorjahr trifft der 27 Jahre alte Olympiasieger von 2021 im Endspiel von Melbourne auf den italienischen Weltranglistenersten und Titelverteidiger Jannik Sinner. Im Falle eines Erfolgs würde Zverev zum ersten deutschen Gewinner eines Grand-Slam-Titels seit Boris Beckers Triumph vor 29 Jahren an gleicher Stelle avancieren.

FUSSBALL: Zum Abschluss des 19. Spieltages in der Fußball-Bundesliga will Eintracht Frankfurt am Sonntag seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Der Tabellendritte strebt dafür im Duell der Europacup-Teilnehmer bei Abstiegskandidat TSG Hoffenheim einen Sieg an. Am späteren Nachmittag spielen im unteren Tabellendrittel Aufsteiger FC St. Pauli und Union Berlin um einen größeren Sicherheitsabstand zur Abstiegszone.

BIATHLON: Die deutschen Biathleten wollen zum Abschluss des Weltcups in Antholz in ihrem letzten Rennen vor den WM-Wettbewerben im Februar noch einmal Selbstvertrauen tanken. Im Verfolgungsrennen über 12,5 km hoffen Philipp Horn und Co. nach ihren Schießproblemen im Sprint auf eine Steigerung. Zuvor steht für das Frauen-Team um Franziska Preuß die 4x6-km-Staffel auf dem Programm.