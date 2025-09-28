Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 28. September

Zum Abschluss des fünften Spieltages in der Fußball-Bundesliga stehen drei Begegnungen auf dem Programm. Das Südwest-Duell zwischen den Tabellennachbarn SC Freiburg und TSG Hoffenheim macht um 15.30 Uhr den Anfang, gefolgt vom Gastspiel des VfB Stuttgart beim 1. FC Köln (17.30). Im Abendspiel um 19.30 Uhr stehen sich Union Berlin und der Hamburger SV gegenüber.

Die zweite Auflage des Duells zwischen Tour-Gewinner Tadej Pogacar und Olympiasieger Remco Evenepoel zieht die Radsport-Fans weltweit in den Bann. Im anspruchsvollen Straßenrennen der WM in Ruandas Hauptstadt Kigali will Pogacar durch eine erfolgreiche Titelverteidigung auch Revanche für seine schwere Niederlage gegen seinem belgischen Widersacher zu WM-Beginn im Zeitfahren nehmen.

Olympiasieger Oliver Zeidler kämpft bei der Ruder-WM in Shanghai um seinen vierten Titel im Einer. Trotz fehlender Wettkampfpraxis kann sich Deutschlands Sportler des Jahres nach seinem beeindruckenden Halbfinal-Auftritt gute Chancen ausrechnen. Im Frauen-Einer vertritt Alexandra Förster die deutschen Farben.