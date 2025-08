Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. August

SCHWIMMEN: Wellbrock greift zum WM-Abschluss nach fünftem Gold

FORMEL 1: McLaren auch in Ungarn in der Favoritenrolle

LEICHTAHTLETIK: DM-Finals mit Mihambo und Ogunleye

FUSSBALL: Abschluss des ersten Zweitliga-Spieltags

SCHWIMMEN: Nach seinem Vierfach-Triumph im Freiwasser greift Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock in Singapur zum Abschluss der Wettkämpfe auch im Becken nach einer WM-Medaille. Als Vorlaufschnellster zog der Magdeburger über die 1500 m Freistil in das Finale ein. Im Rennen um das Podium ist ab 13.31 Uhr MESZ sein deutscher Teamkollege Sven Schwarz einer seiner größten Konkurrenten.

FORMEL 1: Auf dem Hungaroring steht das letzte Rennen vor der Sommerpause an. Auf dem kurvenreichen Kurs vor den Toren von Budapest ist Überholen traditionell schwierig, die dominierenden McLaren sind vor dem Start um 15.00 Uhr erneut in der Favoritenrolle.

LEICHTAHTLETIK: Zum Abschluss der deutschen Meisterschaften stehen besonders zwei Olympiasiegerinnen im Fokus: Weitsprung-Queen Malaika Mihambo und Kugel-Ass Yemisi Ogunleye wollen in Dresden Schwung für die in sechs Wochen beginnende WM in Tokio aufnehmen. Auch die Auftritte der beiden Aufsteiger Owe Fischer-Breiholz (400 m Hürden) und Merlin Hummel (Hammerwurf) werden mit Spannung erwartet.

FUSSBALL: Mit drei Partien wird der erste Spieltag der neuen Zweitligasaison beschlossen. Um 13.30 Uhr kommt es unter anderem zum Duell zwischen den ambitionierten Traditionsklubs Hannover 96 und 1. FC Kaiserslautern. In Magdeburg feiern zwei neue Trainer ihr Debüt im Unterhaus: Markus Fiedler für den 1. Magdeburg und Heiner Backhaus bei Eintracht Braunschweig wollen ihre ersten Punkte in der 2. Bundesliga einfahren. Zudem gibt Aufsteiger Dynamo Dresden sein Comeback bei der SpVgg Greuther Fürth.