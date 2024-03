Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. März 2024

Anzeige

Die Unterschiede zwischen den Kontrahenten im Rhein-Derby könnten größer nicht sein. Während der gastgebende 1. FC Köln um den Klassenerhalt kämpft, kann Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter enteilen. Mit einem Sieg in der Nachbarstadt hätte die Werkself auf dem Weg zur ersten Meisterschaft bereits zehn Zähler Vorsprung auf die Bayern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Ab 17.30 kämpfen zudem Hoffenheim und Bremen in Sinsheim um den Anschluss an die internationalen Plätze.

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups am Holmenkollen stehen die Mixed-Rennen auf dem Programm. Zunächst gehen ab 12.45 Uhr die Single-Mixed-Teams in die Loipe, zwei Stunden später folgt dann die größere Mixed-Staffel. Es sind die letzten Rennen in Europa, der Weltcup-Winter endet in den kommenden Wochen in Nordamerika.

Bei der Bob-WM in Winterberg will Dominator Francesco Friedrich seinen fünften Titel-Doppelpack perfekt machen. Der Rekordweltmeister liegt eine Woche nach seinem Zweier-Titel auch im großen Schlitten zur Halbzeit klar vorn. Dahinter könnten Johannes Lochner und Shootingstar Adam Ammour mit ihren Teams für einen deutschen Dreifachsieg sorgen. Ob Friedrich seinen insgesamt 16. WM-Titel einfährt, entscheidet sich ab 14.00 Uhr.