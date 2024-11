Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 3. November 2024

Der SC Freiburg will in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren und seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Eine Woche nach der 1:3-Niederlage in Leipzig empfangen die Breisgauer um 15.30 Uhr den FSV Mainz 05. Ab 17.30 Uhr stehen sich in einem Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gegenüber. Werder strebt dabei das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage an.

Der Hamburger SV steht nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge unter Druck, gegen den formstarken 1. FC Nürnberg um Trainer Miroslav Klose muss im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga ein Sieg her. Anstoß ist um 13.30 Uhr im Volksparkstadion. Parallel steht der SC Paderborn vor einer lösbaren Aufgabe gegen Eintracht Braunschweig. Der 1. FC Magdeburg gastiert beim 1. FC Kaiserslautern.

Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich weiter zu. Lando Norris will beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo den Rückstand auf Weltmeister Max Verstappen verkürzen, Ferrari den jüngsten Aufschwung bestätigen. Das Qualifying findet aufgrund der heftigen Regenfälle am Samstagabend am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr deutscher Zeit statt. Das viertletzte Rennen der Saison wurde um anderthalb Stunden vorgezogen und beginnt nun um 16.30 Uhr.