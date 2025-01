Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 5. Januar

Nur einen Tag nach dem Springen in Innsbruck geht es bei der Vierschanzentournee schon weiter: In Bischofshofen steht für Pius Paschke und Co. die Qualifikation für das Finale am Montag an. Los geht es um 16.30 Uhr.

Die Tour de Ski wird in Val di Fiemme mit der finalen Bergetappe an der Alpe Cermis abgeschlossen. Bei den Frauen will Victoria Carl (ab 15.30 Uhr) in der Gesamtwertung noch Boden gut machen, bei den Männern gilt dies aus deutscher Sicht vor allem für Friedrich Moch (ab 14.15 Uhr).

Skirennläuferin Lena Dürr zählt beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora zum Favoritenkreis. Nach bislang zwei Fahrten aufs Podium in diesem Winter möchte die 33-Jährige den Schwung aus dem vergangenen Jahr mitnehmen. Der erste Lauf in Slowenien startet um 10.00 Uhr, ab 13.00 Uhr fällt die Entscheidung im zweiten Durchgang.

Der Basketball-Vizemeister Alba Berlin steckt tief in der Krise, nun wartet ausgerechnet Titelverteidiger Bayern München auf die Hauptstädter. Der Spitzenreiter gastiert ab 18.00 Uhr bei den Berlinern, die in der BBL bislang erst vier Siege aus zwölf Spielen holen konnten.