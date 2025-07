Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 6. Juli

Zur Saisonhalbzeit will McLaren seine Vormachtstellung beim Heimspiel in Silverstone unter Beweis stellen. Nach dem überzeugenden Doppelsieg in Spielberg gelten Vizeweltmeister Lando Norris und der WM-Führende Oscar Piastri beim Großen Preis von Großbritannien als Favoriten. Red Bull und Max Verstappen hingegen kämpfen nach dem Debakel in Österreich mit der Form. Lewis Hamilton setzt bei seinem ersten Heimrennen im Ferrari auf seine Silverstone-Routine. Die Lichter gehen um 16 Uhr aus.

Wie der Auftakt verläuft auch die zweite Etappe der 112. Tour de France zunächst flach. Der letzte Teil des 209,1 km langen Teilstücks von Lauwin-Planque nach Boulogne-sur-Mer dürfte die Sprinter dann aber vor Probleme stellen. Die kurzen, aber steilen Anstiege Côte de Saint-Étienne-au-Mont und Côte d'Outreau kurz vor dem Ziel bieten die Chance für Klassikerspezialisten. Bei der Fahrt an den Ärmelkanal könnten auch Windkanten im Peloton für Unruhe sorgen.

Beim CHIO in Aachen stehen zum Abschluss die letzten beiden Höhepunkte auf dem Programm. Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth will auf ihrem Paradepferd Wendy zum zweiten Mal nacheinander die Grand Prix Kür (ab 9.15 Uhr) in der Soers gewinnen, und die Springreiter hoffen im Großen Preis von Aachen (ab 13.30 Uhr) auf die Fortsetzung ihrer seit 2021 anhaltenden Siegesserie als Wiedergutmachung für ihr enttäuschendes Nationenpreis-Ergebnis.

Laura Siegemund hat es in Wimbledon überraschend ins Achtelfinale geschafft und geht sogar als vermeintliche Favoritin in ihr Duell mit Solana Sierra. Die Argentinierin steht als Lucky Loser im Hauptfeld des Rasenklassikers. Siegemund setzte mit ihrem Erfolg über Australian-Open-Siegerin Madison Keys zuletzt ein Ausrufezeichen. Ein Erfolg (nicht vor 13.30 Uhr MESZ) auf dem No.2 Court würde für die 37-Jährige, die sich eigentlich auf das Doppel und das Mixed fokussiert, das erste Wimbledon-Viertelfinale ihrer Laufbahn bedeuten.