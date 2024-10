Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 6. Oktober

FUSSBALL: Bayern zum Gipfel in Frankfurt

FUSSBALL: Fernduell um Zweitliga-Spitze

HANDBALL: Schwalbs Bundesliga-Debüt als Erlangens Coach

FUSSBALL: Das Gipfeltreffen von Eintracht Frankfurt mit Spitzenreiter Bayern München steht am Sonntag zum Abschluss des sechsten Spieltags in der Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Die Hessen könnten im Falle eines Erfolgs die Tabellenführung übernehmen, während die Bayern Wiedergutmachung für ihre erste Niederlage unter dem neuen Trainer Vincent Kompany (0:1 bei Aston Villa) anstreben. In weiteren Duellen von Europacup-Teilnehmern treffen der 1. FC Heidenheim und RB Leipzig sowie Vizemeister VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim aufeinander.

FUSSBALL: Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und das Überraschungsteam des 1. FC Magdeburg liefern sich am Sonntag zum Abschluss der achten Runde in der 2. Fußball-Bundesliga ein Fernduell um die Tabellenführung. Düsseldorf will gegen den Hamburger SV weiterhin ungeschlagen bleiben und Platz eins festigen, würde aber schon bei einem Remis und einem gleichzeitigen Erfolg von Magdeburg gegen die SpVgg Greuther Fürth auf den zweiten Rang abrutschen.

HANDBALL: Der frühere Handball-Nationalspieler Martin Schwalb kehrt am Sonntag in die Bundesliga zurück. Auf der Bank von Schlusslicht HC Erlangen gibt der 61-Jährige am Sonntag im Kellerduell mit dem ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger VfL Potsdam sein Comeback als Coach, nachdem der vorherige Trainer Johannes Sellin seinen Posten bei den Franken räumen musste. Schwalm hatte vor drei Jahren seine Trainertätigkeit bei den Rhein-Neckar Löwen beendet.