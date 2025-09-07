Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 7. September

FUSSBALL: DFB-Team auf Wiedergutmachung aus

TENNIS: Sinner und Alcaraz spielen um US-Open-Titel

FORMEL 1: Ferrari jagt beim Heimspiel McLaren

FUSSBALL: Nach der blamablen 0:2-Niederlage in der Slowakei zum Auftakt der WM-Qualifikation darf sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft keinen Ausrutscher mehr erlauben. Im ersten Heimspiel am Sonntag in Köln gegen Nordirland ist ein Sieg Pflicht, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat von seinem Team eine entsprechende Reaktion eingefordert. Anstoß im Kölner Stadion ist um 20.45 Uhr.

TENNIS: Zum dritten Mal in Folge stehen sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den US Open im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers gegenüber. In Paris hatte der Spanier Alcaraz gewonnen, in Wimbledon triumphierte dann der Italiener, der auch in New York Titelverteidiger ist. Der Kampf um die Krone von Flushing Meadows beginnt um 20.00 Uhr.

Formel 1: Im Ferrari-Kerngebiet von Monza will das italienische Motorsport-Aushängeschild wieder für etwas mehr Spannung in der Formel 1 sorgen. Favoriten beim Großen Preis von Italien sind aber erneut die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die auch in der WM-Wertung vorne liegen. Rennstart ist um 15.00 Uhr.