Die Sport-Höhepunkte an Dienstag, 02. April

Schreibt der Drittligist das nächste Kapitel des Pokal-Märchens? Der 1. FC Saarbrücken will nach seinen sensationellen Siegen gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach nun auch ins Endspiel stürmen. Im Halbfinale kommt zum Duell der Außenseiter der 1. FC Kaiserslautern in den Ludwigspark. Ab 20.45 Uhr (ARD und Sky) geht es um den Einzug ins Finale in Berlin am 25. Mai.

Im Achtelfinale der European League wird es ernst und die deutschen Vertreter haben sich glänzende Ausgangspositionen erspielt. Die TSV Hannover-Burgdorf, die Rhein-Neckar Löwen und Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin gehen mit klaren Vorsprüngen in ihre Rückspiele. Den Anfang macht Hannover gegen IK Sävehof aus Schweden (18.45 Uhr). Im Anschluss treffen die Löwen um Nationalspieler Juri Knorr auf Nexe Nasice (Kroatien) und Berlin auf Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz (20.45 Uhr/alle DAZN).

Bei der 63. Auflage der Baskenland-Rundfahrt steht die zweite Etappe auf dem Programm. Für Tour-Sieger Jonas Vingegaard und seinen Rivalen Primoz Roglic vom deutschen Team Bora-hansgrohe steht nach dem Zeitfahren zum Auftakt am Montag die erste "echte" Etappe an. 160 Kilometer müssen die Fahrer von Irun nach Kanbo absolvieren.