Die Sport-Höhepunkte an Karfreitag, 29. März

Beim ATP-Masters in Miami steht das Halbfinale an. Im ersten Duell des Tages will der Weltranglistendritte Jannik Sinner ab 18.00 Uhr seine starke Hartplatzsaison nach dem Australian-Open-Triumph Ende Januar und dem Turniersieg in Rotterdam mit dem nächsten Finaleinzug fortsetzen. Der Italiener trifft auf Vorjahressieger Daniil Medwedew, der in der Weltrangliste einen Platz hinter ihm rangiert.

Der elfmalige deutsche Meister Alba Berlin will sich erhobenen Hauptes aus der EuroLeague verabschieden. Vor dem Tip-off zum drittletzten Saisonspiel bei Fenerbahce Istanbul um 18.45 Uhr belegt der Hauptstadt-Klub, der derzeit um die Teilnahme in der kommenden Saison bangt, den letzten Rang. Gastgeber Fenerbahce, frischgebackener türkischer Pokalsieger, steht auf Play-off-Platz sechs.