Die Tournee-Führenden nach Innsbruck: 23 von 25 kamen durch

Für Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi wird das Bergiselspringen in Innsbruck am Mittwoch (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Kampf um den Tourneesieg zumindest statistisch gesehen schon vorentscheidend. Seit der Tournee 1998/99 lagen von 25 Gesamtführenden nach dem dritten Springen 23 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 24 Auflagen verspielte sogar nur der Norweger Daniel Andre Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Vor Tande gaben zuletzt die Japaner Kazuyoshi Funaki (1994/95) und Noriaki Kasai (1998/99) ihre Führung im letzten Wettkampf noch aus der Hand und landeten jeweils auf Platz zwei. Letzter deutscher Gesamtführender nach drei Springen war Sven Hannawald 2001/02, der dann auch in Bischofshofen Tages- und Gesamtsieger wurde.

Die Führenden nach drei Springen seit 1998/99 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee (zusammengestellt vom SID):

Saison Führender Endplatzierung

1998/99 Noriaki Kasai (Japan) 2.

1999/00 Andreas Widhölzl (Österreich) Sieger

2000/01 Adam Malysz (Polen) Sieger

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Jakub Janda (Tschechien) Sieger (mit Janne Ahonen)

2006/07 Anders Jacobsen (Norwegen) Sieger

2007/08 Janne Ahonen (Finnland)* Sieger

2008/09 Wolfgang Loitzl (Österreich) Sieger

2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2012/13 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2013/14 Thomas Diethart (Österreich) Sieger

2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger

2015/16 Peter Prevc (Slowenien) Sieger

2016/17 Daniel Andre Tande (Norwegen) 3.

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2019/20 Dawid Kubacki (Polen) Sieger

2020/21 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegen) Sieger