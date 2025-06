DM in Balve: De Boer holt Titel der Springreiterinnen

Springreiterin Stephi de Boer hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Balve erstmals den Titel geholt. In der Damenkonkurrenz ließ die 35-Jährige im Stechen mit ihrem Pferd Obvious and Pure die Ex-Meisterinnen Sophie Hinners (mit Abou-Chaker) und Mylen Kruse (mit Lovelight) hinter sich. De Boer zeigte als einzige Reiterin insgesamt drei fehlerfreie Runden.

Am Sonntag wird traditionell die zweite Meisterschaftsprüfung im Springen ausgetragen. In der gemischten Wertung (14.15 Uhr) treten sowohl Männer und Frauen an, Titelverteidiger ist Patrick Stühlmeyer.