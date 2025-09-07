DM: Preuß holt Titel in der Verfolgung

Biathletin Franziska Preuß hat im dritten Anlauf doch noch ihren ersten Titel seit dem Gesamtweltcupsieg gewonnen. Bei den Deutschen Meisterschaften siegte die 31-Jährige am Sonntag zum Abschluss in der Verfolgung, nachdem sie sich zuvor in Einzel und Sprint Janina Hettich-Walz hatte geschlagen geben müssen.

Hettich-Walz rundete ihr Comeback nach Babypause mit Platz zwei ab, Dritte wurde Selina Kastl. Preuß überragte bei ihrem Triumph am Arber vor allem am Schießstand mit vier fehlerlosen Runden. Insgesamt brauchte sie 29:20,6 Minuten und überquerte knapp 32 Sekunden vor Hettich-Walz die Ziellinie.

Bei den Männern gewann im dritten Anlauf Justus Strelow Gold. Zuvor hatte er zweimal Bronze geholt. Hinter ihm platzierten sich zum Abschluss Lucas Fratzscher und Philipp Nawrath, die beide ihre zweite Medaille des Wochenendes gewannen.

Die Weltcup-Saison der BSV-Athleten beginnt am 29. November in Östersund. Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026).