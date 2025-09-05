DM: Preuß Zweite im Einzel - Hettich-Walz siegt nach Babypause

Biathletin Franziska Preuß hat in ihrem ersten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg den Titel bei den Deutschen Meisterschaften knapp verpasst. Die 31-Jährige landete im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer mit einer Strafrunde auf Rang zwei hinter der fehlergleichen Janina Hettich-Walz, die sich bei ihrem Comeback nach Babypause überraschend mit 27 Sekunden Vorsprung durchsetzte. Dritte wurde die fehlerfreie Vanessa Voigt bei der Rückkehr nach ihrem gesundheitlich bedingten Saison-Abbruch.

Bei den Männern holte sich auf den 15 Kilometern Philipp Horn trotz vier Schießfehlern den Titel vor Lucas Fratzscher und Justus Strelow. Die Skiroller-Rennen im bayrischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier. Unter anderem gab es am Freitag im Stadion eine Schweigeminute, auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.

Am Samstag stehen die Sprints (11.00 und 14.00 Uhr) auf dem Programm, ehe zum Abschluss am Sonntag (11.00 und 13.30 Uhr) noch die Medaillen in der Verfolgung vergeben werden. Die Weltcup-Saison beginnt am 29. November in Östersund, Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026).