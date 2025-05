DM: Wellbrock mit Weltjahresbestzeit - zwei deutsche Rekorde

Florian Wellbrock hat sich zum Abschluss der deutschen Schwimm-Meisterschaften das WM-Ticket über die 1500 m Freistil gesichert. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio schlug in Berlin am Sonntag mit Weltjahresbestzeit von 14:36,25 Minuten vor Sven Schwarz (Hannover/14:36,82) an, der sich damit den zweiten Startplatz für die internationalen Titelkämpfen in Singapur (11. Juli bis 3. August) sicherte.