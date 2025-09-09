Doku berichtet über sexuelle Übergriffe in der Leichtathletik

Aufdringliche Liebesbekundungen, übergriffige Chats oder anzügliche Massagen: Kurz vor der WM in Tokio (13. bis 21. September) berichtet die ZDF-Sendung Frontal in einer Dokumentation (Dienstag, 21.00 Uhr oder in der Mediathek) über Fälle sexuellen Missbrauchs in der deutschen Leichtathletik. Trainer sollen dabei gezielt die Macht ihrer Position ausgenutzt haben, um sich ihren teilweise minderjährigen Athletinnen genähert zu haben. Die Recherchen haben bereits in zwei Fällen zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geführt. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat einem Beschuldigten bereits die Trainerlizenz entzogen und bei einem anderen "umgehend ein A-Lizenzentzugsverfahren eingeleitet", wie es auf SID-Anfrage heißt.

"Der Schutz der Athletinnen und Athleten hat für uns allerhöchste Priorität. Missbrauch im Sport ist ein zutiefst erschütterndes Vergehen, das für uns alle unvereinbar mit den Werten des Sports ist. Kinder und Jugendliche verdienen unseren besonderen Schutz, denn sie sind uns anvertraut und auf unser verantwortungsbewusstes Handeln angewiesen", teilt der DLV, der bereits 2010 ein Schutzkonzept zum Thema "Prävention sexualisierter Gewalt im Sport (PSG)" erarbeitet hat und auf seiner Website Hilfsangebote für Betroffene macht, weiter mit: "Es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sie sich frei entfalten und ihre sportlichen Ziele ohne Angst verfolgen können. Jeder einzelne Fall von Gewalt oder Missbrauch ist nicht tolerierbar und fordert von uns sofortiges, entschiedenes und konsequentes Handeln."

Unter anderem berichtet Eileen Demes (27), die für Deutschland über 400 m Hürden in Tokio an den Start gehen wird, über ihre Erfahrungen. Als 17-Jährige habe ihr damals doppelt so alter Trainer sie mit Liebesbriefen unter Druck gesetzt. Oder sie an seinem Geburtstag zum Essen eingeladen. "Da hat er mir dann gesagt, dass er mich liebt und dass er es schön fände, jeden Tag neben mir aufzuwachen", erzählt Demes.

Andere Sportlerinnen, die teilweise anonym bleiben, berichten von nächtlichen Nachrichten ("Mich interessiert, wie du beim Sex abgehst") oder sexuellen Übergriffen: "Er wollte, dass ich mich ausziehe. Und daraufhin hat er sich ausgezogen. Und hat mich dann angefasst."