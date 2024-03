Doll auf Abschiedstour: "Habe noch Kraft"

Anzeige

Biathlet Benedikt Doll will an den Start seiner Abschieds-Tournee "entspannt drangehen. Es geht mit einem Einzel los – das ist für mich eine eher ruhige und lange Disziplin auf einer harten Runde. Ich schaue, was geht", sagte der 33-Jährige vor dem Einzel über 20 km am Freitag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oslo.

Der 33-Jährige wird nach den noch ausstehenden drei Weltcups seine erfolgreiche Karriere beenden. "Meine Gefühlslage hat sich nach der Bekanntgabe meines Rücktritts nicht verändert", sagte Doll. Er habe "noch Kraft" und werde "voll motiviert angreifen".

Doll gewann in dieser Saison bereits zwei Sprints, insgesamt holte er sechs Weltcupsiege und stand 20-mal auf dem Podest. Bei Großereignissen sammelte er acht Medaillen, unter anderem WM-Gold im Sprint 2017.

Neben Doll sicherte noch Philipp Nawrath dem Deutschen Skiverband (DSV) bei den Männern in diesem Winter einen Sieg. Zudem gab es vier Podiumsplatzierungen. Außer Doll und Nawrath sind in Oslo noch Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees und Justus Strelow für den DSV am Start.

Bei den Frauen findet das am Donnerstag abgesagte Einzelrennen nun ebenfalls am Freitag (12.30 Uhr) statt. Gute Chancen rechnet sich dabei Vize-Weltmeister Janina Hettich-Walz aus: "Wenn ich gut abliefere, kann es weit nach vorne gehen. Das habe ich gezeigt. Für das letzte Trimester nehme ich mir generell vor, dass ich nochmal in einem Einzelrennen aufs Podest laufen will."

Nach den Einzeln sind am Samstag am Holmenkollen die Massenstarts der Frauen (13.20 Uhr) und der Männer (15.20 Uhr) geplant. Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe in Oslo noch Single-Mixed- und Mixed-Staffel auf dem Programm, ehe es für die Teams nach Übersee geht. Zum Abschluss des Winters finden in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und Canmore (Kanada/14. bis 17. März) noch zwei Weltcups statt.