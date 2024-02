Doll führt Sprint-Team der Männer an

Anzeige

Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt das deutsche Biathlon-Aufgebot im WM-Sprint der Männer von Nove Mesto an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, treten neben dem Champion von 2017 noch Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath am Samstag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport) über die 10 Kilometer an. Zuschauen müssen damit Roman Rees und der in der Mixed-Staffel so starke Justus Strelow, der für die kommenden Aufgaben in Einzel und Single Mixed geschont wird.

Für Doll ist es nach seinem "kleinen Schnupfen" der erste Einsatz in der Vysocina Arena, im Sprint konnte er in diesem Winter bereits zwei Rennen gewinnen. Auch Nawrath kam mit den Rängen eins und drei im kürzesten Individualwettbewerb bereits zweimal aufs Podest. Topfavorit sind allerdings die Norweger um Johannes Thingnes Bö, an den Sprint schließt wie gewohnt am Sonntag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport) der Verfolger über 12,5 Kilometer an.