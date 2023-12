Doll nach Sprint-Sieg im Verfolger chancenlos

Anzeige

Benedikt Doll hat nach seinem Sprint-Sieg beim Biathlon-Weltcup in Lenzerheide einen weiteren Podestplatz klar verpasst. Der Schwarzwälder fiel in der Verfolgung nach sieben Strafrunden von Rang eins auf 17 zurück, letztlich fehlten 1:57,6 Minuten auf den mit drei Fehlern belasteten Sieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen. Auch die weiteren deutschen Skijäger konnten ihre herausragende Ausgangsposition auf den 12,5 Kilometern wegen zu vieler Fehlschüsse nicht nutzen.

Philipp Horn (3 Strafrunden/+1:01,4 Minuten) fiel als Bester von Rang vier auf sieben zurück. Johannes Kühn (4/+1:12,8) rutschte von Platz sechs auf neun ab, der Sprint-Dritte Philipp Nawrath (7/+2:00,0) von drei auf 18. Justus Strelow (1/+1:13,2) machte als einziger einen deutlichen Sprung nach vorne von Platz 18 auf zehn. An der Spitze feierte Bö vor Endre Strömsheim (2/+24,7) und Sturla Holm Lägreid (1/+29,1) einen norwegischen Dreifachsieg.

Auftaktsieger Roman Rees ist im WM-Ort von 2025 ebenso wie Weltmeister Sebastian Samuelsson krankheitsbedingt nicht am Start. Für das restliche Feld steht am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) zum Jahresabschluss der erste Massenstart des Winters an.