Dominik Hager: Autor

Dominik Hager ist seit 2024 als freier Mitarbeiter für ran.de tätig.

Mit dem Wunsch, seine Leidenschaft für den Sport zum Beruf werden zu lassen, absolvierte Dominik Hager nach dem Abitur ein Sportjournalismus-Studium an der Hochschule Macromedia. Zudem trat der Geretsrieder seine erste Stelle als Freier Mitarbeiter beim Isar-Loisachboten an.

Im Anschluss studierte er Sportwissenschaft an der Münchner TU und startete seine Tätigkeiten als Freelancer bei Fcbinside.de, 90min, Skispringen-news, Sport.de und ab 2023 bei Sport1.

Seit Mai 2024 ist er bei ran.de überwiegend als Autor- und SEO-Autor im Einsatz.

Als gebürtiger Bayer ist er privat Fan des FC Bayern, begeistert sich aber neben dem Fußball auch für den Wintersport und insbesondere das Skispringen. Zudem interessiert er sich für die Formel 1, Basketball, Radsport und die Leichtathletik.

In seiner Freizeit ist er gerne selbst sportlich aktiv, sei es in der Leichtathletik, beim Ultimate Frisbee oder beim Skifahren und Wandern in den Bergen.

Steckbrief zu Dominik Hager:

Seit wann bei ran? Seit 2024 als freier Mitarbeiter

Ausbildung? Abitur, Bachelor Sportjournalismus (Hochschule Macromedia München), Bachelor Sportwissenschaft (TU München)

Berichterstattung: Fußball und Sport Allgemein

Sonstige Jobs: Sport1, 90min, Sport.de, Skispringen-news