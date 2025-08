Sonderlich große Euphorie löst der wohl fast fixe Deal in den Sozialen Netzwerken und Fanforen allerdings nichts aus. Viele Bayern-Anhänger sind der Meinung, dass die Summe für einen Flügelspieler, der im Januar 29 Jahre alt wird, zu hoch ist und sehen ein enormes Flop-Potenzial.

Der wochenlange Transfer-Stau beim FC Bayern scheint sein Ende erreicht zu haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt Luis Diaz für eine Summe von 70 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonus-Zahlungen von Liverpool nach München.

Luis Diaz steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der anvisierte Transfer wird zwar enorm teuer, dürfte aber auch einen großen Mehrwert bieten - in Sachen Mentalität, Leidenschaft und taktischer Flexibilität. Wir sehen uns an, wie die Offensive mit Diaz aussehen könnte.

Der Bundesliga-Auftakt Bayern vs. Leipzig ist im kostenlosen Live-Stream auf Joyn zu sehen.

In seiner Anfangszeit als Fußballer wurde er als zu schmächtig abgetan und musste sich seinen Weg nach Europa hart erkämpfen. Auch später blieben ihm heftige Momente nicht erspart, wie die Entführung seiner Eltern im Jahr 2023 , bei der sein Vater fast zwei Wochen festgehalten worden sein soll.

Immerhin stammt er aus La Guajira, einer armen Gegend in Kolumbien. Dort leiden viele Kinder unter Hunger, erst recht die Angehörigen der indigenen Bevölkerungsgruppen wie der Wayuu, aus der auch Diaz stammt.

Anderen potenziellen Top-Kandidaten wie Rafael Leao und Xavi Simons wird gerne mal vorgeworfen, in wichtigen Spielen unterzutauchen, ein wenig inkonstant zu spielen und ungern nach hinten zu arbeiten. Womöglich ein Grund dafür, dass die Bayern offenbar lieber Luis Diaz im Team haben wollen.

Der FC Bayern war lange auf der Suche nach einem Statement-Transfer, der die Qualität in der Offensive erhöhen kann. Man hofft, in Diaz nun einen solchen gefunden zu haben. Wichtig scheint dem FC Bayern aber nicht nur die Qualität, sondern auch die Mentalität des Spielers zu sein.

Mit dieser Fröhlichkeit kann er seine Kollegen anstecken, jedoch hat er dazu eben auch die nötigen sportlichen Qualitäten. "Ich liebe ihn, absolut. Er ist fußballerisch clever, bewegt sich in den richtigen Räumen, verteidigt schlau, ist torgefährlich, schnell und frech. Ein ganz besonderer Spieler", lobte Klopp.

Das schätzt Jürgen Klopp besonders an Diaz

Es ist durchaus nicht unerheblich, dass sich Diaz und Olise in ihren Fähigkeiten unterscheiden, um auf verschiedene Elemente zurückgreifen zu können. Womöglich haben die Bayern auch deshalb davon abgesehen, mit Xavi Simons einen deutlich jüngeren Spieler zu verpflichten, der von seinem Spielstil Olise und Musiala aber viel ähnlicher ist.

Gewissermaßen machen ihn seine Fähigkeiten zum passenden Gegenpol von Michael Olise auf der anderen Seite. Der Franzose ist schließlich ein Kreativspieler, der neben seiner herausragenden Technik mit tollen Pässen und Flanken seine Mitspieler in Szene setzen kann. Dafür ist er kein Flügelspieler, der besonders oft die Tiefe sucht oder sich durch einen enormen Top-Speed auszeichnet.

Der FC Bayern hat vorrangig nach einem linken Flügelspieler gesucht, weshalb anzunehmen ist, dass er auch im Wesentlichen in dieser Rolle eingeplant ist.

Der Südkoreaner ist ein ähnlicher Spielertyp wie Diaz. Beide sind enorm schnell, können in die Tiefe starten, bringen eine gute Technik und den nötigen Torinstinkt mit.

Thomas Müller vor Wechsel in die MLS: Seine schönsten Bundesliga-Tore

Sollte Harry Kane in ein oder zwei Jahren von Nick Woltemade ersetzt werden, ließe sich diese Herangehensweise ebenso anwenden. Auch Woltemade und Diaz könnten als Sturm-Duo sehr gut harmonieren.

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass Diaz genau in einer solchen Rolle starten könnte. Jamal Musiala ist noch verletzt, weshalb damit zu rechnen wäre, dass Diaz die Rolle - auf seine Art und Weise - einnimmt und der bei der Klub-WM formstarke Kingsley Coman auf links beginnt.

Zudem zeichnete sich Kane als Stürmer aus, der auch mit dem Rücken zum Tor die Bälle hält und kreative Lösungen findet. Immer wieder konnte er seinen schnellen Kollegen dann mit geschickten Steilpässen in die Tiefe schicken.

Die Kombi Kane und Son hat deswegen so prächtig funktioniert, weil sich beide so gut ergänzt haben. Kane konnte seine Stärken im Strafraum ausnutzen und dort für die nötige Präsenz sorgen, während Son gerne mal auf die Flügel ausgewichen ist.

Das Wichtigste in Kürze

Diaz beim FC Bayern als Sturmspitze im 4-2-3-1

Solange Harry Kane beim FC Bayern ist, dürfte Diaz als Sturmspitze keine wirkliche Lösung sein. Allerdings ist es nicht unerheblich, dass der Kolumbianer in dieser Rolle auflaufen kann. Kane ist immerhin schon 32 Jahre alt und hatte immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Die eine oder andere Pause dürfte dem Routinier gut tun.

Die Möglichkeit, Diaz als Sturmspitze auflaufen zu lassen, könnte in fernerer Zukunft aber auch ein größeres Thema werden. Der FC Bayern dürfte sich noch daran erinnern, wie schwierig es war, einen Nachfolger für Robert Lewandowski zu finden. Sollte Kane (Vertrag bis 2027) auf die Insel zurückkehren, stünde man erneut vor einer ziemlichen Herausforderung.

Der Schluss liegt nahe, dass Nick Woltemade früher oder später zum FC Bayern wechselt und den Engländer ersetzt. Sicher kann man sich dabei aber natürlich nicht sein.

Demnach könnte auch Diaz als Kane-Nachfolger eine Rolle spielen. Zwar ist das Experiment mit Mann als "Falscher Neun" gescheitert, jedoch sei hierbei angemerkt, dass der Senegalese auch als Flügelspieler nicht funktioniert hat und Diaz einer "Echten Neun" deutlich näher kommt.

Mit seinen 1,80 Metern ist er um sechs Zentimeter größer als Mane und fällt durchaus auch immer wieder mit Kopfballtoren auf.

Ohnehin könnte es sinnvoll sein, Diaz im Laufe der Jahre vermehrt zentraler agieren zu lassen. Zwar hat dieser noch nicht so viele Verletzungen hinter sich, jedoch braucht man sich auch nicht die Illusion zu machen, dass Diaz in seinen 30ern nicht an Tempo verliert.

Dies ist schließlich fast bei jedem Flügelstürmer der Fall, weshalb deren Leistungspeaks - vielleicht mit Ausnahme von Salah - fast immer in den 20ern anzusiedeln sind. Spieler auf zentralen Positionen können ihr Niveau meist länger halten.