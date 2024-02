Dopingtests verpasst: Vizeweltmeister Katir gesperrt

Anzeige

Der spanische Topläufer Mohamed Katir ist von der Athletics Integrity Unit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes Word Athletics nach drei verpassten Dopingtests für zwei Jahre gesperrt worden. Wie die AIU mitteilte, habe Katir (25) den Verstoß zugegeben, zuvor hatte er noch angekündigt, gegen die Suspendierung vorgehen zu wollen.

Katir gehörte zu den Medaillenanwärtern für die Olympischen Spiele in Paris. 2022 war der gebürtige Marokkaner in Eugene WM-Dritter über 1500 m geworden, ein Jahr später verpasste er den 5000-m-Titel bei der WM in Budapest als Zweiter hinter dem Norweger Jakob Ingebrigtsen nur um 14 Hundertstel.

Katirs Sperre endet am 6. Februar 2026, all seine Ergebnisse seit Oktober 2023 werden gestrichen.