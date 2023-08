Doppel-Gold im Stabhochsprung: Kennedy und Moon feiern

Anzeige

Wieder Doppel-Gold in der Leichtathletik: Zwei Jahre nach dem legendären gemeinsamen Olympiasieg der Hochspringerin Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim in Tokio haben sich bei der WM in Budapest die Stabhochspringerinnen Nina Kennedy (Australien) und Katie Moon (USA) auf ein Unentschieden und damit zwei Goldmedaillen geeinigt.

In einem packenden Wettkampf hatten beide 4,90 m - gleichzeitig Jahresweltbestleistung - im dritten Versuch übersprungen. Danach scheiterten beide dreimal an 4,95 m. Gemäß der Regeln können dann beide Athletinnen ein Stechen um den Sieg austragen - oder sich eben auf einen Doppelsieg einigen.

Dies hatten 2021 der Italiener Tamberi und Barshim aus Katar, beide dicke Kumpel, so praktiziert. Als dort ein Stechen drohte, fragte Barshim: Können wir nicht beide Gold haben? Sie konnten. Tamberi siegte diesmal in Budapest als Solist.