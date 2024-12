DP World Tour und Ryder Cup weiter bei Sky

Die Golfturniere der DP World Tour und der Ryder Cup laufen weiterhin live bei Sky. Die Vereinbarung wurde für das Jahr 2025 verlängert, das gab der TV-Sender am Donnerstag bekannt. Die 45. Auflage des Ryder Cup, Kontinentalduell zwischen Europa und den USA, wird in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz exklusiv von Sky übertragen. 2025 wird in Farmingdale/New York gespielt (26. bis 28. September).