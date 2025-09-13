Drechsler glaubt an Mihambo-Gold: "Absolute Favoritin"

Die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler glaubt fest an den dritten WM-Titel von Malaika Mihambo. "Ich sehe sie auch in Tokio wieder als absolute Favoritin", sagte die 60-Jährige bei Sport1: "Sie bringt die nötige Erfahrung als Olympiasiegerin mit, kennt den Druck bei großen Wettkämpfen und weiß, wie man sich mental und technisch optimal vorbereitet."

Mihambo, die sich 2019 und 2022 WM-Gold gesichert hatte, geht nur als Dritte der Jahresweltbestenliste, aber mit besten Erinnerungen in Tokio an den Start. 2021 feierte sie dort mit dem Olympiasieg ihren größten Erfolg. "Tokio ist zudem für große Weiten bekannt, sowohl durch das Stadion als auch durch die klimatischen Bedingungen – das kann ihr nur zugutekommen", sagte Drechsler.

Die noch vor Mihambo erfolgreichste Weitspringerin der Geschichte hat selbst gute Erfahrungen in Tokio gemacht – auch wenn sie bei der WM 1991 den Sieg knapp verpasste. Damals musste sie sich in einem packenden Wettkampf mit 7,29 m knapp hinter der US-Amerikanerin Jackie Joyner-Kersee (7,32) mit Silber begnügen.