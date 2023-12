Dreifacherfolg für deutsche Rodlerinnen - Taubitz Erste

Anzeige

Die deutschen Rodlerinnen haben beim Weltcup im kanadischen Whistler einen Dreifacherfolg eingefahren. Der Sieg ging an Julia Taubitz (Oberwiesenthal), die damit als Titelverteidigerin ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Die 27-Jährige setzte sich am Samstag vor Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden) und U23-Weltmeisterin Merle Fräbel (Suhl) durch.

Damit machten die deutschen Frauen das Wochenende aus Sicht des Teams von Bundestrainer Norbert Loch perfekt: Bereits am Freitag hatten Max Langenhan im Einzel der Männer sowie die Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal Siege eingefahren.

Beim Saisonauftakt in Lake Placid am vergangenen Wochenende hatten die deutschen Frauen den Sieg im Hauptrennen verpasst, Taubitz wurde in den USA Zweite hinter der Österreicherin Madeleine Egle. Sie revanchierte sich dort dann allerdings noch im Sprint: Das abschließende Kurzrennen ging an die Deutsche.