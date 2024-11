Dreimal Gelb: DSV mit Skisprung-Auftakt "sehr zufrieden"

Pius Paschke und Katharina Althaus im Gelben Trikot, dazu die Führung in der Nationenwertung der Frauen: DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat nach dem fast perfekten ersten Skisprung-Wochenende ein äußerst positives Fazit gezogen. "Drei Gelbe Trikots - ich glaube, das gab es noch nie. Das freut uns schon sehr", sagte Hüttel.

Paschke, Althaus, Selina Freitag und das Mixed-Team hatten in den ersten fünf Wettkämpfen des WM-Winters für gleich sieben Podestplätze gesorgt. "Die Zahlen sprechen für sich. Wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden. Das bringt Ruhe rein und Bestätigung für das Tun der letzten Monate", sagte Hüttel.

Ausruhen wollte sich der Sportchef auf den Resultaten aber nicht. "Wir werden jetzt nicht in totale Euphorie verfallen, denn der Winter geht erst los. Wir werden jetzt sehen, wie es in Kuusamo am nächsten Wochenende weiter gehen wird", sagte er.

Im eiskalten Finnland sind ab Freitag nur die Männer am Start - mit Paschke als Vorflieger. "In Gelb nach Ruka fahren, zu meiner Lieblingsschanze, das ist richtig cool", sagte der 34-Jährige. 180 Weltcup-Punkte hat Paschke schon jetzt auf dem Konto - mehr als in den gesamten Wintern 2021/22 (174) und 2022/23 (168).

"Pius ist hervorragend gesprungen. Ich bin mit der gesamten Form der Mannschaft zufrieden, auch wenn wir noch was zu tun haben, ganz klar", sagte Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher, der sich nun erst einmal warm anziehen muss: "In Kuusamo wird es kalt. Wind, Kälte, Dunkelheit - das ist eine eigene Partie. Aber unsere Leute lieben das, das taugt ihnen. Wir fahren sehr gerne dahin."