Dreispringer Heß erstmals im Olympia-Finale

Aller guten Dinge sind drei: Bei seiner dritten Olympia-Teilnahme hat Dreispringer Max Heß (Chemnitz) erstmals das Finale (Freitag, 20.10 Uhr) erreicht. Der EM-Fünfte sprang in der Qualifikation in Paris 16,98 m und sicherte sich damit das Weiterkommen. In Rio und Tokio war der 28-Jährige in der Qualifikation ausgeschieden.