Dreisprung: Joyeux mit starker Vorstellung zum Titel-Debüt

Dreisprung-Aufsteigerin Caroline Joyeux (Berlin) hat sich mit einer weiteren starken Vorstellung bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten erstmals den Titel gesichert. Die 24-Jährige war mit ihren 14,24 m nicht zu schlagen und setzte sich am Ende mit 27 Zentimetern Vorsprung auf Titelverteidigerin Kira Wittmann durch, obwohl sie zuletzt von einem Infekt ausgebremst wurde.

"Natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass ich krank war, habe mich gefragt, wie gut bin ich drauf? Aber für den Wettkampf sind solche Gedanken nicht hilfreich. Deswegen habe ich versucht, die komplett auszublenden und einfach wieder mit vollem Fokus ranzugehen", sagte Joyeux: "Und dann macht es auch Spaß und dann klappt es oft auch."

Joyeux hat ihre Bestleistung in diesem Sommer bereits um 68 Zentimeter auf 14,45 m gesteigert, damit liegt sie derzeit auf Rang fünf in der Welt. Damit hat Joyeux allerdings die Direktnorm von 14,55 m für die WM in Tokio (13. bis 21. September) noch nicht geknackt, wäre im Moment aber über die Weltrangliste für die Titelkämpfe qualifiziert. Die Norm sei "absurd hoch", sagte Joyeux: "Ich möchte einfach teilnehmen".